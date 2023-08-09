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Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного турнира в Монреале. Там она может пересечь свою сестру
Матч Надежды Кученок еще не состоялся
Фото: Kyiv Post
В Канадском Монреале продолжается парный турнир WTA. В 1/16-й финала украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко победила канадскую пару Эжени Бушар/Ребекка Мерино. Счет встречи – 2:1.
Примечательно, что в следующем круге Людмила Киченок может сойтись со своей сестрой Надеждой, играющей на турнире в паре с Алишей Паркс. Их матч 1/16-й финала еще не состоялся, соперницы – Мэдисон Киз и Дженнифер Брейди.
Также интересно, что в четвертьфинале одна из пар с участием украинок может выйти на пару, где играет Марта Костюк. Она вместе с Шуай Чжан в 1/8-й финала сыграет против Сторм Сандерс и Элизе Мертенс.
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