Людмила Киченок вышла в 1/8 финала парного турнира в Монреале. Там она может пересечь свою сестру

В Канадском Монреале продолжается парный турнир WTA. В 1/16-й финала украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко победила канадскую пару Эжени Бушар/Ребекка Мерино. Счет встречи – 2:1.

Примечательно, что в следующем круге Людмила Киченок может сойтись со своей сестрой Надеждой, играющей на турнире в паре с Алишей Паркс. Их матч 1/16-й финала еще не состоялся, соперницы – Мэдисон Киз и Дженнифер Брейди.

Также интересно, что в четвертьфинале одна из пар с участием украинок может выйти на пару, где играет Марта Костюк. Она вместе с Шуай Чжан в 1/8-й финала сыграет против Сторм Сандерс и Элизе Мертенс.