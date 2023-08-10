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Карлос Алькарас одержал победу на старте турнира в Торонто
Испанский теннисист уверенно обыграл своего соперника
Фото: Tennis Majors
Испанский теннисист Карлос Алькарас с победы стартовал на турнире в Торонто. В рамках второго круга он обыграл представителя США Бена Шелтона.
Торонто. Второй круг
Карлос Алькарас - Бен Шелтон 6:3, 7:6 (7:3)
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Алькарас сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Шелтона пять подач навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.
За выход в четвертьфинал турнира Алькарас встретится с поляком Хубертом Хуркачем.
Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа.
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