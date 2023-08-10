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Каспер Рууд сенсационно уступил 70-й ракетке мира

Теннис
(1 голосов)

Неожиданное поражение

Каспер Рууд сенсационно уступил 70-й ракетке мира

Фото: Tennis Majors

Новина українською

6-я ракетка мира, норвежский теннисист Хольгер Руне потерпел поражение во втором круге на турнире серии "Мастерс" в Торонто (Канада), действующим чемпионом которого является испанец Пабло Карреньо-Буста.

В матче второго круга Руне уступил 70-й ракетке мира, американцу Маркосу Гирону.

Торонто. Второй круг

Хольгер Руне - Пабло Карреньо-Буста 2:6, 6:4, 3:6

Встреча продлилась 2 часа и 6 минут. Руне шесть раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, столько же двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Следующим соперником американца на турнире в Торонто станет его соотечественник Томми Пол.

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В статье: Хольгер Руне
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