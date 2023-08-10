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Новаку Джоковичу вручили эксклюзивную ракетку на US Open-2023
Она весит 8 кг
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская компания-производитель спортивного инвентаря Head запустила новую эксклюзивную линейку ракеток под названием "Speed", которая может помочь сербскому теннисисту Новаку Джоковичу улучшить свою игру во время турнира US Open.
"Оцените новый дизайн ракетки Новака! Как вам эксклюзивная ракетка?" – написала компания на своей странице в социальной сети.
Напомним, Head подарила сербу Новаку Джоковичу сувенир в виде золотой ракетки в честь завоевания им рекордного 23-го титула "Большого шлема" после победы на "Ролан Гаррос". Ракетка из золота выполнена в единственном эксклюзивном экземпляре. Её вес составляет 8 кг.
Check out Novak’s new racquet design. ????— HEAD Tennis (@head_tennis) August 7, 2023
How do you like @DjokerNole ’s exclusive racquet line? ????
#TeamHEAD | #DesignReveal | #Launch pic.twitter.com/FqC86hsvJe
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