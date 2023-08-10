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Новаку Джоковичу вручили эксклюзивную ракетку на US Open-2023

Теннис
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Она весит 8 кг

Новаку Джоковичу вручили эксклюзивную ракетку на US Open-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская компания-производитель спортивного инвентаря Head запустила новую эксклюзивную линейку ракеток под названием "Speed", которая может помочь сербскому теннисисту Новаку Джоковичу улучшить свою игру во время турнира US Open.

"Оцените новый дизайн ракетки Новака! Как вам эксклюзивная ракетка?" – написала компания на своей странице в социальной сети.

Напомним, Head подарила сербу Новаку Джоковичу сувенир в виде золотой ракетки в честь завоевания им рекордного 23-го титула "Большого шлема" после победы на "Ролан Гаррос". Ракетка из золота выполнена в единственном эксклюзивном экземпляре. Её вес составляет 8 кг.

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В статье: Новак Джокович
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