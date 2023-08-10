Монфис: Карлос Алькарас может стать легендой

Французский теннисист Гаэль Монфис высказался об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.

"Карлос отличный парень. Он уже определённо чемпион, но думаю, что его цель — стать легендой, подобной тем легендам, которые есть в нашей игре.

Каждый игрок хочет стать чемпионом, легендой, кем угодно. Он уже заявил, что хочет выиграть много турниров "Большого шлема". Знаете, выиграть много турниров – значит стать легендой. Так что я чувствую, что он на пути к тому, чтобы быть номером один и стать легендой. Но не давите на него", – приводит слова Монфиса Tennis Infinity.

Оба спортсмена принимают участие в турнире в Торонто, который проходит с 7 по 13 августа.