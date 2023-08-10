Даяна Ястремская покидает парный турнир в Козерках

Даяна Ястремская и Анкита Райна покиает турнир WTA-125 в Польше. Украинско-индийская пара не смогла обыграть Наикту Бэйнс и Майю Ламсден из Великобриании.

WTA 125. Козерки. Полуфинал

Даяна Ястремская/Анкита Райна (Украина/Индия) - Наикта Бэйнс и Майя Ламсден (Великобритания, 4) 3:6, 3:6

Ястремская и Райна не смогли выйти в финал на своём первом совместном турнире.

Ранее сегодня Ястремская выиграла свой четвертьфинальный матч в одиночном разряде против Терезы Мартинцовой.