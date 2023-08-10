Козерки. Даяна Ястремская вышла в полуфинал соревнований

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в четвертьфинальном матче на турнире WTA 125 в Польше.

Козерки. Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина, 8) - Тереза Мартинцова (Чехия, 3) 6:7(3), 6:2, 6:0

За выход в полуфинал украинка боролась с Терезой Мартинцовой из Чехии. Украинская теннисистка впервые за четыре встречи с Мартинцовой смогла одержать победу.

В следующем матче Ястремская встретится с Зейнеп Сёнмез из Турции. Теннисистки ещё не играли друг против друга.