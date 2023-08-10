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Женская сборная Украины по волейболу одержала победу в первом контрольном матче
Наша команда сумел вырвать победу
Фото: volleyballworld.com
Женская сборная Украины провела первый контрольный матч накануне Евроволей-2023. Соперником нашей команды стала Греция.
Первые два сета были за украинками – 25:23, 25:19. Затем хозяева сумели отыграть отставание, сравнив общий счет в матче.
На тай-брейке сильнее оказалась сборная Украины 15:11. Отметим, что завтра, 11 августа, команды проведут вторую встречу.
Контрольный матч
Украина – Греция 3:2 (25:23, 25:19, 13:25, 14:25, 15:11)
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