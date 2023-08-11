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Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
Польская теннисистка одержала победу в трехсетовом матче
Фото: tennisnet
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала она обыграла чешку Каролину Мухову.
Монреаль.1/8 финала
Ига Швёнтек - Каролина Мухова 6:1, 4:6, 6:4
Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. За это время Свёнтек выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Муховой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В четвертьфинале турнира Швёнтек сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) – Даниэль Коллинз (США).
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