Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Монреале. На стадии 1/8 финала она обыграла чешку Каролину Мухову.

Монреаль.1/8 финала

Ига Швёнтек - Каролина Мухова 6:1, 4:6, 6:4

Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты. За это время Свёнтек выполнила семь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Муховой шесть эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В четвертьфинале турнира Швёнтек сыграет с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) – Даниэль Коллинз (США).