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На турнире в Цинциннати впервые за 124 года был изменен дизайн титула
Соревнования стартуют 13 августа
Организаторы хардовых "Мастерса" и турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) представили новый дизайн чемпионского трофея соревнований.
Внешний вид награды был изменён впервые с 1899 года, то есть с момента его создания прошло уже 124 года.
"Мастерс" и турнир WTA-1000 в Цинциннати пройдут с 13 по 20 августа.
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