На турнире в Цинциннати впервые за 124 года был изменен дизайн титула

Организаторы хардовых "Мастерса" и турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) представили новый дизайн чемпионского трофея соревнований.

Внешний вид награды был изменён впервые с 1899 года, то есть с момента его создания прошло уже 124 года.

"Мастерс" и турнир WTA-1000 в Цинциннати пройдут с 13 по 20 августа.