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На турнире в Цинциннати впервые за 124 года был изменен дизайн титула

Теннис
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Соревнования стартуют 13 августа

На турнире в Цинциннати впервые за 124 года был изменен дизайн титула

Новина українською

Организаторы хардовых "Мастерса" и турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) представили новый дизайн чемпионского трофея соревнований.

Внешний вид награды был изменён впервые с 1899 года, то есть с момента его создания прошло уже 124 года.

"Мастерс" и турнир WTA-1000 в Цинциннати пройдут с 13 по 20 августа.

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В статье: Цинциннати
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