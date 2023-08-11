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Торонто. Карлос Алькарас добыл волевую победу в матче с Хубертом Хуркачем

Теннис
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Испанец сумел переломить ход матча в свою пользу

Торонто. Карлос Алькарас добыл волевую победу в матче с Хубертом Хуркачем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над 17-м сеяным турнира серии "Мастерс" в Торонто поляком Хубертом Хуркачем.

Торонто. 1/8 финала

Карлос Алькарас - Хуберт Хуркач 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Игра продолжалась 2 часа 38 минут. Алькарас вёл в счёте 5:2 и имел два матчбола на своей подаче, но позволил сопернику довести дело до тай-брейка, где всё же одержал победу. Оба игрока допустили по одной двойной ошибке. У Алькараса шесть эйсов в матче против семи у Хуркача. Испанец реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов, а польский теннисист четыре из пяти.

В четвертьфинале испанец сыграет с победителем матча Томми Пол и Маркос Гирон.

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В статье: Карлос Алькарас
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