Торонто. Карлос Алькарас добыл волевую победу в матче с Хубертом Хуркачем

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над 17-м сеяным турнира серии "Мастерс" в Торонто поляком Хубертом Хуркачем.

Торонто. 1/8 финала

Карлос Алькарас - Хуберт Хуркач 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3)

Игра продолжалась 2 часа 38 минут. Алькарас вёл в счёте 5:2 и имел два матчбола на своей подаче, но позволил сопернику довести дело до тай-брейка, где всё же одержал победу. Оба игрока допустили по одной двойной ошибке. У Алькараса шесть эйсов в матче против семи у Хуркача. Испанец реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов, а польский теннисист четыре из пяти.

В четвертьфинале испанец сыграет с победителем матча Томми Пол и Маркос Гирон.