Козерки. Ястремская обыграла Сёнмез и вышла в финал соревнований

Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA 125 в Польше. В полуфинальном матче она обыграла Зейнел Сёнмез из Турции.

Козерки, Польша. Полуфинал

Даяна Ястремская (Украина, 8) - Зейнеп Сёнмез (Турция) 7:6(2), 6:4

Матч продлился около двух часов. За это время Ястремская выполнила четыре эйса при двух двойных ошибках, реализовала 3 брейк-поинта и проиграла два гейма на собственной подаче.

Стоит отметить, что для Даяны это первый финал в текущем сезоне.

Следующей соперницей Ястремской станет победительница матча Майя Хвалиньска (Польша, WC) - Грет Миннен (Бельгия, 4).