Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Козерки. Ястремская обыграла Сёнмез и вышла в финал соревнований
Украинка одержала уверенную победу
Фото: Eurosport
Даяна Ястремская вышла в финал турнира WTA 125 в Польше. В полуфинальном матче она обыграла Зейнел Сёнмез из Турции.
Козерки, Польша. Полуфинал
Даяна Ястремская (Украина, 8) - Зейнеп Сёнмез (Турция) 7:6(2), 6:4
Матч продлился около двух часов. За это время Ястремская выполнила четыре эйса при двух двойных ошибках, реализовала 3 брейк-поинта и проиграла два гейма на собственной подаче.
Стоит отметить, что для Даяны это первый финал в текущем сезоне.
Следующей соперницей Ястремской станет победительница матча Майя Хвалиньска (Польша, WC) - Грет Миннен (Бельгия, 4).
Популярное сейчас
- Судейский эксперт: На Буяльском был фол, это пенальти
- Схема Реала под Мбаппе, рывок Барсы в ЛЧ, планка Довбика в Жироне. Превью нового сезона Ла Лиги
- В Сети появились кадры поврежденных дронами судов РФ – танкера Sig и корабля Оленегорский горняк
- Карлос Алькарас: Каждый болельщик Реала хочет видеть Мбаппе в Мадриде
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО