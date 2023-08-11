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Карлос Алькарас: В третьем сете матча с Хуркачем мне стало плохо

Теннис
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Испанец плохо себя чувствовал

Карлос Алькарас: В третьем сете матча с Хуркачем мне стало плохо

Фото: Tennis Majors

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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада) с представителем Польши Хубертом Хуркачем.

Напомним, что матч завершился со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:3) в пользу испанца.

"В третьем сете мне стало плохо. Я не мог в полной мере управлять своими ударами. Не знаю, что произошло. Но я думал о том, чтобы сохранять спокойствие и попытаться найти способ справиться с проблемами. По ходу сета я стал чувствовать себя лучше. В трудные моменты нужно продолжать верить в себя и в свою игру. Нужно идти вперёд, неважно, выиграешь ты или проиграешь. В такие моменты нужно прилагать все усилия. На тай-брейках я действовал отлично и именно поэтому одержал победу", — сказал Алькарас после матча.

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В статье: Карлос Алькарас
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