Марта Костюк покидает парный турнир в Монреале

Марта Костюк и Чжан Шуай покидают турнир WTA 1000 в Канаде. В матче второго круга украинско-китайская пара проиграла австралийке Сторм Хантер и Элизе Мертенс.

Монреаль, Канада. Второй круг

Марта Костюк/Чжан Шуай (Украина/Китай) - Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2) 4:6, 1:6

Костюк и Чжан Шуай провели второй совместный турнир.

В четвертьфинале Хантер и Мертенс встретятся с Людмилой Киченок и Еленой Остапенко. Матч также запланирован на сегодня.