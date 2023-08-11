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Марта Костюк покидает парный турнир в Монреале

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Теннисистки не сумели переломить ход игры в свою пользу

Марта Костюк покидает парный турнир в Монреале

фото - Getty Images

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Марта Костюк и Чжан Шуай покидают турнир WTA 1000 в Канаде. В матче второго круга украинско-китайская пара проиграла австралийке Сторм Хантер и Элизе Мертенс.

Монреаль, Канада. Второй круг

Марта Костюк/Чжан Шуай (Украина/Китай) - Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2) 4:6, 1:6

Костюк и Чжан Шуай провели второй совместный турнир.

В четвертьфинале Хантер и Мертенс встретятся с Людмилой Киченок и Еленой Остапенко. Матч также запланирован на сегодня.

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В статье: Марта Костюк
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