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Марта Костюк покидает парный турнир в Монреале
Теннисистки не сумели переломить ход игры в свою пользу
фото - Getty Images
Марта Костюк и Чжан Шуай покидают турнир WTA 1000 в Канаде. В матче второго круга украинско-китайская пара проиграла австралийке Сторм Хантер и Элизе Мертенс.
Монреаль, Канада. Второй круг
Марта Костюк/Чжан Шуай (Украина/Китай) - Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия, 2) 4:6, 1:6
Костюк и Чжан Шуай провели второй совместный турнир.
В четвертьфинале Хантер и Мертенс встретятся с Людмилой Киченок и Еленой Остапенко. Матч также запланирован на сегодня.
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