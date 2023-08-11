Карлос Алькарас и Хольгер Руне провели матч необычными ракетками

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестой в рейтинге АТР, датский теннисист Хольгер Руне приняли участие в челлендже по игре с необычной ракеткой.

"Счёт идёт как в тай-брейке до десяти очков, но сегодня наши ракетки выглядят совсем по-другому, у них нет больше половины струн, так что единственный вариант – наносить удары прямо по центру. Хорошо это для тебя?" – объясняет правила Руне и задаёт вопрос сопернику.

"Ни за что на свете", – ответил Алькарас.

"Ты занимаешь первое место в мире, так можешь первым и начать", – сказал Руне в видео на официальном YouTube-канале АТР.