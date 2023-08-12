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Алькарас сенсационно проиграл в четвертьфинале Мастерса в Торонто

Теннис
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Триумф американского тенниса

Алькарас сенсационно проиграл в четвертьфинале Мастерса в Торонто

Фото: HBvL

UA-Футбол
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Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас проиграл в матче 1/4 финала турнира серии АТР Masters 1000 в Торонто (Канада).

Настоящую сенсацию удалось сотворить американцу Томми Полу (АТР №12). Счет поединка 2-1 (6-3; 4-6; 6-3) в пользу триумфатора матча.

В активе американца 2 подачи на вылет, 26 виннеров, 4 из 10 использованных брейков, 3 из 5 отыгранных брейков, 8 невынужденных и 1 двойная ошибка.

В полуфинале Мастерса американец сыграет против итальянца Янника Зиннера (АТР №8), победившего в своем матче 1/4 финала француза Гаэля Монфиса.

Напомним, что ранее Алькарас жаловался на плохое самочувствие.

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В статье: Карлос Алькарас
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