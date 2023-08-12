Муж Свитолиной проиграл в напряженном поединке 1/4 Мастерса в Торонто

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №276) проиграл в матче 1/4 финала турнира серии АТР Masters 1000 в Торонто (Канада).

В напряженном противостоянии против восьмой ракетки мира, итальянца Янника Синнера, муж нашей Элины Свитолиной уступил со счетом 1-2 (4-6; 6-4; 3-6) .

По итогам поединка в активе триумфатора встречи 5 подач на вылет, 23 виннера, 3 из 4 использованных брейка, 0 из 2 отыгранных брейков, 11 невынужденных и 3 двойные ошибки.