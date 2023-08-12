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Муж Свитолиной проиграл в напряженном поединке 1/4 Мастерса в Торонто
Француз был близок к победе
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №276) проиграл в матче 1/4 финала турнира серии АТР Masters 1000 в Торонто (Канада).
В напряженном противостоянии против восьмой ракетки мира, итальянца Янника Синнера, муж нашей Элины Свитолиной уступил со счетом 1-2 (4-6; 6-4; 3-6).
По итогам поединка в активе триумфатора встречи 5 подач на вылет, 23 виннера, 3 из 4 использованных брейка, 0 из 2 отыгранных брейков, 11 невынужденных и 3 двойные ошибки.
В полуфинале Мастерса итальянец сыграет против американца Томми Пола (АТР №12), в своем матче 1/4 финала сенсационно
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