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Муж Свитолиной проиграл в напряженном поединке 1/4 Мастерса в Торонто

Теннис
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Француз был близок к победе

Муж Свитолиной проиграл в напряженном поединке 1/4 Мастерса в Торонто

UA-Футбол
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Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №276) проиграл в матче 1/4 финала турнира серии АТР Masters 1000 в Торонто (Канада).

В напряженном противостоянии против восьмой ракетки мира, итальянца Янника Синнера, муж нашей Элины Свитолиной уступил со счетом 1-2 (4-6; 6-4; 3-6).

По итогам поединка в активе триумфатора встречи 5 подач на вылет, 23 виннера, 3 из 4 использованных брейка, 0 из 2 отыгранных брейков, 11 невынужденных и 3 двойные ошибки.

В полуфинале Мастерса итальянец сыграет против американца Томми Пола (АТР №12), в своем матче 1/4 финала сенсационно победившего первую ракетку мира Карлоса Алькараса.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис Янник Синнер
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