Украинские теннисистки получили соперниц на старте турнира в Цинциннати

Четыре украинских теннисистки выступят на хардовом турнире серии WTA 1000 в Цинциннате (США). Наши спортсменки уже получили своих первых соперниц и готовятся к старту соревнований.

Так, в стартовом матче самая титулованная украинка всех времен Элина Свитолина (WTA №26) сыграет против датской теннисистки Каролин Возняцки, возобновляющей карьеру после 3-летней паузы. За этот период легендарная теннисистка успела родить двоих детей.

Ангелина Калинина (WTA №28) будет стартовать поединком против китаянки Чжу Линь (WTA №36).

Марта Костюк (WTA №32) проведет первый матч против победительницы одного из квалификационных матчей. Ее имя пока не известно.

Еще одна украинка Леся Цуренко (WTA №44) начнет турнир с квалификации. В первом матче она сыграет против американки Тейлор Таунсенд (WTA №128).

Напомним, что турнир в Цинциннате пройдет с 14 по 20 августа.