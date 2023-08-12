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Украинские теннисистки получили соперниц на старте турнира в Цинциннати
Болеем за наших
Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре украинских теннисистки выступят на хардовом турнире серии WTA 1000 в Цинциннате (США). Наши спортсменки уже получили своих первых соперниц и готовятся к старту соревнований.
Так, в стартовом матче самая титулованная украинка всех времен Элина Свитолина (WTA №26) сыграет против датской теннисистки Каролин Возняцки, возобновляющей карьеру после 3-летней паузы. За этот период легендарная теннисистка успела родить двоих детей.
Ангелина Калинина (WTA №28) будет стартовать поединком против китаянки Чжу Линь (WTA №36).
Марта Костюк (WTA №32) проведет первый матч против победительницы одного из квалификационных матчей. Ее имя пока не известно.
Еще одна украинка Леся Цуренко (WTA №44) начнет турнир с квалификации. В первом матче она сыграет против американки Тейлор Таунсенд (WTA №128).
Напомним, что турнир в Цинциннате пройдет с 14 по 20 августа.
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