Пегула сенсационно проходит Швёнтек в полуфинале Монреаля

Американская теннисистка, третья ракетка мира Джессика Пегула, вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада). В матче 1/2 финала она одолела первый номер мирового рейтинга, польку Игу Швентек.

Счет матча 2-1 (6-2; 6-7; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 6 подач на вылет, 10 подряд выигранных очков, 11 из 19 использованных брейков, 4 из 12 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

В решающем матче за главный титул соревнований американка сыграет против победительницы пары Рыбакина/Самсонова.

Этот финал станет для Пегулы седьмым в ее профессиональной карьере на уровне WTA. На сегодняшний день в ее активе 2 титула (Вашингтон 2019, Гвадалахара 2022). В очных противостояниях против Швентек счет до сих пор в пользу польки 5-3.