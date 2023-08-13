  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Пегула сенсационно проходит Швёнтек в полуфинале Монреаля
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пегула сенсационно проходит Швёнтек в полуфинале Монреаля

Теннис
(1 голосов)

Была ожесточенная борьба, но триумф за американкой

Пегула сенсационно проходит Швёнтек в полуфинале Монреаля

firstorderhistorians.com

UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, третья ракетка мира Джессика Пегула, вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада). В матче 1/2 финала она одолела первый номер мирового рейтинга, польку Игу Швентек.

Счет матча 2-1 (6-2; 6-7; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 6 подач на вылет, 10 подряд выигранных очков, 11 из 19 использованных брейков, 4 из 12 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

В решающем матче за главный титул соревнований американка сыграет против победительницы пары Рыбакина/Самсонова.

Этот финал станет для Пегулы седьмым в ее профессиональной карьере на уровне WTA. На сегодняшний день в ее активе 2 титула (Вашингтон 2019, Гвадалахара 2022). В очных противостояниях против Швентек счет до сих пор в пользу польки 5-3.

По теме
yellow-arrow
Украинка Стародубцева победила на парнике серии ITF 100
yellow-arrow
Цуренко проиграла на старте квалификации в Цинциннати
yellow-arrow
Ястремская после победы в Козерках: Мы едины с нашими соотечественниками, воюющими в Украине
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек Джессика Пегула
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде