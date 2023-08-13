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Ястремская после победы в Козерках: Мы едины с нашими соотечественниками, воюющими в Украине
Сильные слова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №149) прокомментировала
"Это не самая большая победа в моей карьере, потому что я уже выиграла три титула WTA 250, но это первый турнир, который я выиграла более чем за три года. Так что этот успех меня очень утешил. Я чувствовала себя хорошо и провела несколько качественных матчей. Надеюсь, что смогу сохранить свою нынешнюю форму в течение следующих нескольких недель, тем более что скоро я лечу в Нью-Йорк, чтобы постараться пройти квалификацию на US Open, и я уже с нетерпением жду этого.
Я счастлива, что украинцы поддерживали меня с трибун – это очень приятно и очень важно для спортсменов из нашей страны, которая находится в очень сложной ситуации из-за войны. Где бы в мире украинские спортсмены ни выступали, мы единственные с нашими соотечественниками, которые воюют в Украине" – сказала Даяна.
Напомним, что ранее украинские теннисистки
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