Ястремская после победы в Козерках: Мы едины с нашими соотечественниками, воюющими в Украине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №149) прокомментировала победу в финале турнира в польских Козерках.

"Это не самая большая победа в моей карьере, потому что я уже выиграла три титула WTA 250, но это первый турнир, который я выиграла более чем за три года. Так что этот успех меня очень утешил. Я чувствовала себя хорошо и провела несколько качественных матчей. Надеюсь, что смогу сохранить свою нынешнюю форму в течение следующих нескольких недель, тем более что скоро я лечу в Нью-Йорк, чтобы постараться пройти квалификацию на US Open, и я уже с нетерпением жду этого.

Я счастлива, что украинцы поддерживали меня с трибун – это очень приятно и очень важно для спортсменов из нашей страны, которая находится в очень сложной ситуации из-за войны. Где бы в мире украинские спортсмены ни выступали, мы единственные с нашими соотечественниками, которые воюют в Украине" – сказала Даяна.