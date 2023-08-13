Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цуренко проиграла на старте квалификации в Цинциннати
Украинка не сыграет на турнире
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №44) проиграла матч первого круга квалификации турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка уступила местной Тейлор Таунсенд (WTA №128).
Счет матча 2-1 (6-1; 4-6; 6-3) в пользу американки, в активе которой 4 подачи на вылет, 9 подряд выигранных очков, 7 из 17 реализованных брейков, 3 из 7 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки .
В финале квалификации Таунсенд сыграет против итальянки Мартины Тревизан (WTA №64).
Таким образом, в основной сетке турнира в Цинциннате сыграют три представительницы Украины, которые уже
Популярное сейчас
- Лунин провел пятый сухой матч за Реал
- Официально: Фулхэм подписал Адама Траоре
- На последних минутах. "Полесье" - "Рух" 0:1. Обзор матча и видео гола
- Больше без украинок. Костюк вылетела с турнира WTA в Монреале
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО