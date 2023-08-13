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Цуренко проиграла на старте квалификации в Цинциннати

Теннис
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Украинка не сыграет на турнире

Цуренко проиграла на старте квалификации в Цинциннати

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №44) проиграла матч первого круга квалификации турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США). В стартовом матче на соревнованиях наша спортсменка уступила местной Тейлор Таунсенд (WTA №128).

Счет матча 2-1 (6-1; 4-6; 6-3) в пользу американки, в активе которой 4 подачи на вылет, 9 подряд выигранных очков, 7 из 17 реализованных брейков, 3 из 7 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки .

В финале квалификации Таунсенд сыграет против итальянки Мартины Тревизан (WTA №64).

Таким образом, в основной сетке турнира в Цинциннате сыграют три представительницы Украины, которые уже получили своих соперниц.

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В статье: Леся Цуренко
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