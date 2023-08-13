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Украинка Стародубцева победила на парнике серии ITF 100

Теннис
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Прекрасная игра, поздравляем

Украинка Стародубцева победила на парнике серии ITF 100

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева победила в финале парного турнира серии ITF 100 в американском Ландсвилле. Наша спортсменка в дуэте с местной Софи Чанг в решающем поединке за главный титул соревнований одолели представительниц страны-агрессора марию козыреву и вероникe мирошниченко.

Счет поединка 2-0 (6-3; 6-3) в пользу триумфаторок турнира.

Отметим, что для Стародубцевой этот парный финал стал восьмым в профессиональной карьере. Всего в активе украинской спортсменки два титула.

Напомним, что ранее Леся Цуренко уступила на старте квалификации в Цинциннати.

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