Украинка Стародубцева победила на парнике серии ITF 100

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева победила в финале парного турнира серии ITF 100 в американском Ландсвилле. Наша спортсменка в дуэте с местной Софи Чанг в решающем поединке за главный титул соревнований одолели представительниц страны-агрессора марию козыреву и вероникe мирошниченко.

Счет поединка 2-0 (6-3; 6-3) в пользу триумфаторок турнира.

Отметим, что для Стародубцевой этот парный финал стал восьмым в профессиональной карьере. Всего в активе украинской спортсменки два титула.