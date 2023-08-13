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Синнер и Де Минор разыграют титул на Мастерсе в Торонто

Теннис
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Борьба за первый трофей

Синнер и Де Минор разыграют титул на Мастерсе в Торонто

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Восьмая ракетка мира Янник Синнер вышел в финал турнира серии АТР 1000 в Торонто (Канада). В полуфинальном поединке против американца Томми Пола (АТР №14) итальянский теннисист завоевал путевку в решающий поединок соревнований.

Счет встречи 2-0 (6-4; 6-4) в пользу Синнера, в активе которого 4 подачи на вылет, 14 виннеров, 5 из 10 использованных брейков, 8 из 11 отыгранных брейков, 14 невынужденных и 3 двойные ошибки.

В финальном поединке Янник сыграет против представителя Австралии Алекса Де Минора (АТР №18), прошедшего в своем полуфинале испанца Алехандро Давидовича Фокину (АТР №37).

Счет поединка 2-0 (6-1; 6-3) в пользу триумфатора матча, в активе которого 4 подачи на вылет, 9 виннеров, 7 из 9 использованных брейков, 6 из 9 отыгранных брейков, 4 невынужденных и 0 двойных ошибок.

Для Синнера этот финал станет третьим на турнирах серии Мастерс (дважды проиграл в Майами 2021, Майами 2023), в то время как Де Минор впервые вышел в решающий матч на таком уровне. В очных противостояниях безальтернативное преимущество 3-0 в пользу итальянца.

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В статье: Алекс де Минор Янник Синнер
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