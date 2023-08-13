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Швентек войдет в ТОП 10 мирового тенниса по одному интересному показателю
Великая спортсменка и это не финал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швентек, продолжит возглавлять мировой рейтинг с понедельника, 14 августа.
Это стало возможным благодаря выходу спортсменки в 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада). И хотя дальше польке пройти не удалось (
Таким образом, Швентек проведет на вершине рейтинга WTA уже 72 неделю. Это позволит ей войти в ТОП-10 в истории по времени пребывания на первой позиции. По этому показателю она сдвинет на 11 место Каролин Возняцки.
Напомним, что ранее украинские теннисистки
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