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Швентек войдет в ТОП 10 мирового тенниса по одному интересному показателю

Теннис
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Великая спортсменка и это не финал

Швентек войдет в ТОП 10 мирового тенниса по одному интересному показателю

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швентек, продолжит возглавлять мировой рейтинг с понедельника, 14 августа.

Это стало возможным благодаря выходу спортсменки в 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада). И хотя дальше польке пройти не удалось (поражение от Джессики Пегулы), это не помешает Иге продолжать свой триумфальный путь в Туре в качестве номера 1 в мире.

Таким образом, Швентек проведет на вершине рейтинга WTA уже 72 неделю. Это позволит ей войти в ТОП-10 в истории по времени пребывания на первой позиции. По этому показателю она сдвинет на 11 место Каролин Возняцки.

Напомним, что ранее украинские теннисистки получили соперниц на турнире в Цинциннати.

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В статье: Ига Швёнтек
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