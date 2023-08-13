Швентек войдет в ТОП 10 мирового тенниса по одному интересному показателю

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швентек, продолжит возглавлять мировой рейтинг с понедельника, 14 августа.

Это стало возможным благодаря выходу спортсменки в 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада). И хотя дальше польке пройти не удалось ( поражение от Джессики Пегулы ), это не помешает Иге продолжать свой триумфальный путь в Туре в качестве номера 1 в мире.

Таким образом, Швентек проведет на вершине рейтинга WTA уже 72 неделю. Это позволит ей войти в ТОП-10 в истории по времени пребывания на первой позиции. По этому показателю она сдвинет на 11 место Каролин Возняцки.