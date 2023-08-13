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Снигур и Байндль выступят на турнире серии WTA 250
Болеем за украинок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки Катерина Байндль (WTA №88) и Дарья Снигур (WTA №127) выступят на турнире серии WTA 250 в Стэнфорде (США).
Соревнования пройдут 14-19 августа, а их призовой фонд составляет 160 тысяч долларов.
Байндль первый матч проведет против австралийки Оливии Гадецкой (WTA №140). Это будет первая встреча спортсменок.
Снигур стартует против победительницы квалификации. Ее имя пока не известно. Этот турнир станет для Дарьи первым из серии WTA 250 в текущем сезоне.
Напомним, что ранее украинка Стародубцева
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