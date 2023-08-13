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Снигур и Байндль выступят на турнире серии WTA 250

Теннис
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Болеем за украинок

Снигур и Байндль выступят на турнире серии WTA 250

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинские теннисистки Катерина Байндль (WTA №88) и Дарья Снигур (WTA №127) выступят на турнире серии WTA 250 в Стэнфорде (США).

Соревнования пройдут 14-19 августа, а их призовой фонд составляет 160 тысяч долларов.

Байндль первый матч проведет против австралийки Оливии Гадецкой (WTA №140). Это будет первая встреча спортсменок.

Снигур стартует против победительницы квалификации. Ее имя пока не известно. Этот турнир станет для Дарьи первым из серии WTA 250 в текущем сезоне.

Напомним, что ранее украинка Стародубцева победила на турнире в Ландсвилле.

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В статье: Катерина Байндл Дарья Снигур
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