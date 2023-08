Янник Синнер одержал победу в финале турнира в Торонто

Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в финале хардового турнира категории "Мастерс" в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах обыграл 18-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора.

Торонто. Финал

Янник Синнер - Алекс де Минор 6:4, 6:1

Матч продолжался 1 час 29 минут. По ходу встречи Янник Синнер выполнил пять эйсов и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. Его соперник, Алекс де Минор, в свою очередь, подал одну подачу навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и допустил одну двойную ошибку.

Стоит отметить, что для Синнера данный титул стал восьмым в карьере и уже вторым в этом году.

