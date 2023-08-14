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Янник Синнер одержал победу в финале турнира в Торонто
Итальянец отдал сопернику 5 геймов
Фото: Твиттер
Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в финале хардового турнира категории "Мастерс" в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах обыграл 18-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора.
Торонто. Финал
Янник Синнер - Алекс де Минор 6:4, 6:1
Матч продолжался 1 час 29 минут. По ходу встречи Янник Синнер выполнил пять эйсов и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. Его соперник, Алекс де Минор, в свою очередь, подал одну подачу навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и допустил одну двойную ошибку.
Стоит отметить, что для Синнера данный титул стал восьмым в карьере и уже вторым в этом году.
FORZA!!! #8— Jannik Sinner (@janniksin) August 14, 2023
These are the moments we work for ????????
Thank you to my team here in Toronto and back home ???????? pic.twitter.com/NDQJD5yduK
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