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Янник Синнер одержал победу в финале турнира в Торонто

Теннис
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Итальянец отдал сопернику 5 геймов

Янник Синнер одержал победу в финале турнира в Торонто

Фото: Твиттер

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Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер одержал победу в финале хардового турнира категории "Мастерс" в Торонто (Канада). Спортсмен в двух сетах обыграл 18-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора.

Торонто. Финал

Янник Синнер - Алекс де Минор 6:4, 6:1

Матч продолжался 1 час 29 минут. По ходу встречи Янник Синнер выполнил пять эйсов и реализовал пять из десяти брейк-пойнтов. Его соперник, Алекс де Минор, в свою очередь, подал одну подачу навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и допустил одну двойную ошибку.

Стоит отметить, что для Синнера данный титул стал восьмым в карьере и уже вторым в этом году.

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В статье: Янник Синнер
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