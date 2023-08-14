  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джессика Пегула декласировала россиянку и выиграла второй турнир категории WTA-1000
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джессика Пегула декласировала россиянку и выиграла второй турнир категории WTA-1000

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка просто не заметила оппонентку

Джессика Пегула декласировала россиянку и выиграла второй турнир категории WTA-1000

firstorderhistorians.com

Новина українською

Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула одержала вторую победу на турнире категории WTA-1000.

14 августа завершился финальный матч турнира в Монреале, в котором американка Пегула обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову

Монреаль. WTA-1000. Финал

Джессика Пегула - Людмила Самсонова - 6:1, 6:0

Продолжительность встречи между Самсоновой и Пегулой составила 50 минут. За это время Пегула сделала пять подач навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В 2022 году спортсменка завоевала трофей на соревнованиях в Гвадалахаре. Отметим, что всего третий одиночный титул в карьере Пегулы.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер одержал победу в финале турнира в Торонто
yellow-arrow
Снигур и Байндль выступят на турнире серии WTA 250
yellow-arrow
Швентек войдет в ТОП 10 мирового тенниса по одному интересному показателю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джессика Пегула
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде