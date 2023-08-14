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Джессика Пегула декласировала россиянку и выиграла второй турнир категории WTA-1000
Теннисистка просто не заметила оппонентку
firstorderhistorians.com
Третья ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула одержала вторую победу на турнире категории WTA-1000.
14 августа завершился финальный матч турнира в Монреале, в котором американка Пегула обыграла российскую теннисистку Людмилу Самсонову
Монреаль. WTA-1000. Финал
Джессика Пегула - Людмила Самсонова - 6:1, 6:0
Продолжительность встречи между Самсоновой и Пегулой составила 50 минут. За это время Пегула сделала пять подач навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В 2022 году спортсменка завоевала трофей на соревнованиях в Гвадалахаре. Отметим, что всего третий одиночный титул в карьере Пегулы.
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