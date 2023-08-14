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Леся Цуренко и Катерина Байндл улучшили свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Топ-10 рейтинга остался прежним
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации. В первой десятке не произошло ни одного изменения.
Лидерство сохранила Ига Швёнтек из Польши (9730 очков). На втором месте находится Арина Соболенко из Беларуси (8746), а на третьем — Джессика Пегула из США (6030).
Четвёртое место занимает Елена Рыбакина (Казахстан), пятое — Онс Жабер (Тунис), шестое — Каролин Гарсия (Франция), седьмое — Кори Гауфф (США), восьмое — Мария Саккари (Греция), девятое — Петра Квитова (Чехия), , а десятое — Маркета Вондроушова (Чехия).
Украинки Элина Свитолина (26), Ангелина Калинина (28) и Марта Костюк (32) не изменили своих позиций в рейтинге. Леся Цуренко поднялась на две строчки и теперь занимает 42-е место, а Катерина Байндл занимает 85-ю строчку в обновленном списке.
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