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Джессика Пегула прокомментировала победу в финале турнира серии WTA-1000 в Монреале
Теннисистка довольна проделанной работой
Фото: Action Network
Американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала свою победу над россиянкой Людмилой Самсоновой в финале турнира в Монреале.
"Я знаю, что физически она чувствовала себя не лучшим образом, но в то же время я провела действительно отличный матч, играла очень чисто. Не думаю, что допускала какие-то серьёзные невынужденные ошибки или что-то в этом роде. Я провела идеальный поединок. Чувствую, что сделала достаточно, чтобы играть свободно и просто держаться так долго, как могла, пока не выиграла матч. Это был хороший день", — приводит слова Пегулы официальный сайт WTA.
Напомним, что Пегула в четвёртый раз встретилась с Самсоновой и повела в личных противостояниях со счётом 3-1.
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