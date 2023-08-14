Ига Швёнтек вышла на первое место по количеству недель на вершине рейтинга WTA среди действующих теннисисток

22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек установила рекорд по количеству недель лидерства в рейтинге WTA среди действующих теннисисток.

Швёнтек набрала 72 недели во главе рейтинга, обогнав датчанку Каролину Возняцки (71 неделя).

На третьем месте в таблице по данному показателю расположилась румынка Симона Халеп (64 недели), временно отстранённая из-за положительного результата допинг-пробы. Четвёртая — Виктория Азаренко (Беларусь, 51 неделя), пятая — Анжелика Кербер (Германия, 34 недели).

Швёнтек также попала в топ-10 по количеству недель лидерства в рейтинге среди всех когда-либо игравших теннисисток. Иге не хватает 26 недель до идущей девятой американки Линдсей Дэвенпорт (98 недель), а возглавляет список победительница 22 турниров "Большого шлема", немка Штеффи Граф (337 недель лидерства).