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Ига Швёнтек вышла на первое место по количеству недель на вершине рейтинга WTA среди действующих теннисисток

Теннис
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Польская теннисистка продлила гегемонию

Ига Швёнтек вышла на первое место по количеству недель на вершине рейтинга WTA среди действующих теннисисток

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек установила рекорд по количеству недель лидерства в рейтинге WTA среди действующих теннисисток.

Швёнтек набрала 72 недели во главе рейтинга, обогнав датчанку Каролину Возняцки (71 неделя).

На третьем месте в таблице по данному показателю расположилась румынка Симона Халеп (64 недели), временно отстранённая из-за положительного результата допинг-пробы. Четвёртая — Виктория Азаренко (Беларусь, 51 неделя), пятая — Анжелика Кербер (Германия, 34 недели).

Швёнтек также попала в топ-10 по количеству недель лидерства в рейтинге среди всех когда-либо игравших теннисисток. Иге не хватает 26 недель до идущей девятой американки Линдсей Дэвенпорт (98 недель), а возглавляет список победительница 22 турниров "Большого шлема", немка Штеффи Граф (337 недель лидерства).

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В статье: Ига Швёнтек
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