Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек вышла на первое место по количеству недель на вершине рейтинга WTA среди действующих теннисисток
Польская теннисистка продлила гегемонию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек установила рекорд по количеству недель лидерства в рейтинге WTA среди действующих теннисисток.
Швёнтек набрала 72 недели во главе рейтинга, обогнав датчанку Каролину Возняцки (71 неделя).
На третьем месте в таблице по данному показателю расположилась румынка Симона Халеп (64 недели), временно отстранённая из-за положительного результата допинг-пробы. Четвёртая — Виктория Азаренко (Беларусь, 51 неделя), пятая — Анжелика Кербер (Германия, 34 недели).
Швёнтек также попала в топ-10 по количеству недель лидерства в рейтинге среди всех когда-либо игравших теннисисток. Иге не хватает 26 недель до идущей девятой американки Линдсей Дэвенпорт (98 недель), а возглавляет список победительница 22 турниров "Большого шлема", немка Штеффи Граф (337 недель лидерства).
Популярное сейчас
- Без тени сомнения. Почему Чигринский не лишний в Шахтере
- Клопп высказался о недовольстве Салаха заменой в матче с Челси
- Сегодня утром силами ПВО был сбит российский вертолет
- Украинские теннисистки получили соперниц на старте турнира в Цинциннати
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО