  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса

Теннис
(1 голосов)

Он представит Великобританию

Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса

Новина українською

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса.

Напомним, соревнования пройдут с 12 по 18 сентября. Об этом написал Леон Смит, капитан команды "Lexus Great Britain" Кубка Дэвиса.

Помимо Маррея, в состав вошли Кэмерон Норри (15-я ракетка мира), Даниэль Эванс (28-й в рейтинге АТР) и Нил Скупски (победитель Уимблдона в парном разряде).

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек вышла на первое место по количеству недель на вершине рейтинга WTA среди действующих теннисисток
yellow-arrow
Джессика Пегула прокомментировала победу в финале турнира серии WTA-1000 в Монреале
yellow-arrow
Леся Цуренко и Катерина Байндл улучшили свои позиции в обновленном рейтинге WTA
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде