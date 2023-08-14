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Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса
Он представит Великобританию
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса.
Напомним, соревнования пройдут с 12 по 18 сентября. Об этом написал Леон Смит, капитан команды "Lexus Great Britain" Кубка Дэвиса.
Помимо Маррея, в состав вошли Кэмерон Норри (15-я ракетка мира), Даниэль Эванс (28-й в рейтинге АТР) и Нил Скупски (победитель Уимблдона в парном разряде).
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