Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса.

Напомним, соревнования пройдут с 12 по 18 сентября. Об этом написал Леон Смит, капитан команды "Lexus Great Britain" Кубка Дэвиса.

Помимо Маррея, в состав вошли Кэмерон Норри (15-я ракетка мира), Даниэль Эванс (28-й в рейтинге АТР) и Нил Скупски (победитель Уимблдона в парном разряде).