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Джокович: Карлос Алькарас стал чемпионом абсолютно заслуженно

Теннис
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Серб высказался о финале

Джокович: Карлос Алькарас стал чемпионом абсолютно заслуженно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

23-кратный чемпион турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил, оправился ли он от поражения от испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона-2023.

"Это не первый крупный матч, который я проиграл, и не последний, поэтому могу сказать, что справился с этим поражением за один день. Я провёл несколько дней в отпуске с семьёй, думал о том, как бы мог улучшить свою игру, чтобы выиграть прошедший финал.

Я упустил несколько моментов, особенно во втором сете, где у меня была возможность оторваться от него. Также в пятом сете у меня был брейк-пойнт, которым я не понял, как воспользоваться. Честно говоря, Карлос стал чемпионом абсолютно заслуженно, он знал, как наилучшим образом играть в важные моменты", — сказал Джокович в интервью перед "Мастерсом" в Цинциннати.

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В статье: Новак Джокович Карлос Алькарас
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