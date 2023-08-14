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Марта Костюк покидает одиночный турнир в Цинциннати
Украинка уступила в двух сетах
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк покидает одиночный турнир категории WTA 1000 в США. В стартовом матче украинка уступила Жасмин Паолини из Италии.
Цинциннати, США. Первый круг
Марта Костюк (Украина) - Жасмин Паолини (Италия, Q) 2:6, 1:6
Костюк потерпела второе поражение в трёх встречах с Паолини.
Матч продлился 1 час и 1 минуту. За это время Костюк сделала 1 эйс, 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейкпоинт.
Напомним, Марта выступит в Цинциннати и в парном разряде, где она сыграет с Каролин Гарсией из Франции.
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