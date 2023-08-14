Марта Костюк покидает одиночный турнир в Цинциннати

Марта Костюк покидает одиночный турнир категории WTA 1000 в США. В стартовом матче украинка уступила Жасмин Паолини из Италии.

Цинциннати, США. Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Жасмин Паолини (Италия, Q) 2:6, 1:6

Костюк потерпела второе поражение в трёх встречах с Паолини.

Матч продлился 1 час и 1 минуту. За это время Костюк сделала 1 эйс, 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейкпоинт.

Напомним, Марта выступит в Цинциннати и в парном разряде, где она сыграет с Каролин Гарсией из Франции.