Катерина Байндл с победы стартовала на турнире в Стэнфорде

Катерина Байндл одержала победу на старте турнира WTA 125 в США. В матче первого круга она обыграла Оливию Гадецки из Австралии.

Стэнфорд, США. Первый круг

Катерина Байндл (Украина, 6) - Оливия Гадецки (Австралия) 6:2, 6:2

Матч продлился 1 час и 32 минуты. За это время украинка сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.

В следующем матче соперницей Катерины станет победительница противостояния Юань Юэ (Китай) - Кэти Волынец (США).