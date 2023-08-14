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Катерина Байндл с победы стартовала на турнире в Стэнфорде
Украинка одержала уверенную победу
Фото: Getty Images
Катерина Байндл одержала победу на старте турнира WTA 125 в США. В матче первого круга она обыграла Оливию Гадецки из Австралии.
Стэнфорд, США. Первый круг
Катерина Байндл (Украина, 6) - Оливия Гадецки (Австралия) 6:2, 6:2
Матч продлился 1 час и 32 минуты. За это время украинка сделала пять брейков и проиграла один гейм на своей подаче.
В следующем матче соперницей Катерины станет победительница противостояния Юань Юэ (Китай) - Кэти Волынец (США).
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