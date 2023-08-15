Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати, сообщается на официальном сайте WTA.

Украинка снялась с турнира из-за травмы правой ноги. В матче первого круга Свитолина должна была встретиться с Каролиной Возняцки.

Место Свитолиной займёт Варвара Грачёва.

Напомним, что турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа.