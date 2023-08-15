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Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати

Теннис
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В украинской теннисистки травма

Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати, сообщается на официальном сайте WTA.

Украинка снялась с турнира из-за травмы правой ноги. В матче первого круга Свитолина должна была встретиться с Каролиной Возняцки.

Место Свитолиной займёт Варвара Грачёва.

Напомним, что турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа.

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В статье: Элина Свитолина
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