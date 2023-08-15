Стали известны группы и составы команд на стартовый этап финала Кубка Дэвиса

Организаторы Кубка Дэвиса опубликовали официальные составы команд первого этапа финального турнира, который пройдёт с 12 по 17 сентября 2023 года. Также стали известны страны — участники групп, внутри которых спортсмены будут бороться за выход в следующую стадию соревнований.

Группа А (место проведения: Болонья, Италия)

Швеция (Элиас Имер, Драгос Мадарас, Лео Борг, Филип Бергеви, Андре Горанссон)

Италия (Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Симоне Болелли, Фабио Фоньини)

Канада (Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Габриэль Диалло, Алексис Галарно)

Чили (Николас Харри, Кристьян Гарин, Алехандро Табило, Марсело Томас Барриос Вера, Гонсало Лама)

Группа B (место проведения: Манчестер, Великобритания)

Швейцария (Стен Вавринка, Марк-Андреа Хюслер, Доминик Штрикер, Леонардо Риди, Александер Ричард)

Великобритания (Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Энди Маррей, Нил Скупски)

Австралия (Алекс де Минор, Джордан Томпсон, Макс Пёрселл, Танаси Коккинакис, Мэтью Эбден)

Франция (Адриан Маннарино, Уго Умбер, Артюр Фил, Эдуард Роже-Васслен, Николя Маю)

Группа С (место проведения: Валенсия, Испания)

Испания (Карлос Алькарас, Алехандро Давидович-Фокина, Роберто Баутиста-Агут, Марсель Гранольерс)

Сербия (Новак Джокович, Ласло Джере, Миомир Кецманович, Душан Лайович, Хамад Меджедович)

Чехия (Иржи Легечка, Томаш Махач, Якуб Меншик, Адам Павлашек)

Южная Корея (Квон Сон У, Хон Сон Чан, Юн Сён Чхун, Джи-Сун Нам, Мин-Киу Сонг)

Группа D (место проведения: Сплит, Хорватия)

Хорватия (Борна Чорич, Борна Гойо, Дино Прижмич, Иван Додиг, Мате Павич)

Нидерланды (Таллон Грикспор, Ботик ван де Зандсхулп, Гийс Броувер, Весли Колхоф, Матве Миддекоп)

Финляндия (Эмиль Руусувуори, Отто Виртанен, Патрик Кауковальта, Харри Хелиоваара, Патрик Никлас-Салминен)

США (Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Маккензи Макдональд, Остин Крейчик, Раджив Рам)