Марта Костюк покидает парный турнир в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк покидает турнир WTA 1000 в США. В стартовом матче она уступила Каролине Плишковой и Донне Векич.

Цинциннати, США. Первый круг

Марта Костюк/Каролин Гарсия (Украина/Франция) - Каролина Плишкова/Донна Векич (Чехия/Хорватия) 4:6, 6:2, 8-10

Матч продолжался почти полтора часа. Марта и Каролин выполнили три эйса при пяти двойных ошибках (девять двойных ошибок у соперниц), сделали два брейка и проиграли один гейм на своих подачах.

Стоит отметить, что для Костюк и Гарсия этот матч стал первым совместным.