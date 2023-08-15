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Марта Костюк покидает парный турнир в Цинциннати
Украинская теннисистка уступила в решающем сете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк покидает турнир WTA 1000 в США. В стартовом матче она уступила Каролине Плишковой и Донне Векич.
Цинциннати, США. Первый круг
Марта Костюк/Каролин Гарсия (Украина/Франция) - Каролина Плишкова/Донна Векич (Чехия/Хорватия) 4:6, 6:2, 8-10
Матч продолжался почти полтора часа. Марта и Каролин выполнили три эйса при пяти двойных ошибках (девять двойных ошибок у соперниц), сделали два брейка и проиграли один гейм на своих подачах.
Стоит отметить, что для Костюк и Гарсия этот матч стал первым совместным.
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