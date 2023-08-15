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Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира в Цинциннати
Украинка добыла победу в двухсетовом матче
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире WTA 1000 в США. В матче первого круга она обыграла представительницу Китая Чжу Линь.
Цинциннати, США. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Чжу Линь (Китай) 6:3, 7:5
Матч продлился 1 час и 36 минут. За это время Калинина сделала 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейкпоинтов.
Ангелина во второй раз выступает в Цинциннати: в прошлом году она стартовала здесь в квалификации и проиграла в первом круге основной сетки.
Следующей соперницей Калининой станет пятая ракетка мира Онс Жабер.
Ранее теннисистки встречались на турнире WTA 500 в Чарльстоне, где сильнее была туниска.
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