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Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира в Цинциннати

Теннис
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Украинка добыла победу в двухсетовом матче

Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира в Цинциннати

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире WTA 1000 в США. В матче первого круга она обыграла представительницу Китая Чжу Линь.

Цинциннати, США. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Чжу Линь (Китай) 6:3, 7:5

Матч продлился 1 час и 36 минут. За это время Калинина сделала 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейкпоинтов.

Ангелина во второй раз выступает в Цинциннати: в прошлом году она стартовала здесь в квалификации и проиграла в первом круге основной сетки.

Следующей соперницей Калининой станет пятая ракетка мира Онс Жабер.

Ранее теннисистки встречались на турнире WTA 500 в Чарльстоне, где сильнее была туниска.

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В статье: Ангелина Калинина
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