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Карлос Алькарас: Я сейчас главный соперник Джоковича
Первое место Новак снова делит с испанцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что по итогам "Мастерса" в Цинциннати (США) может потерять первую строчку в рейтинге ATP.
"Мне нравятся такие битвы. Мне нравится осознавать, что я могу потерять первую позицию в рейтинге, но в то же время могу её вернуть. Конечно, нужно наслаждаться моментом, когда играешь с одной из легенд тенниса, с Новаком. Мне кажется, я сейчас для него главный соперник. Для меня это всё ещё звучит как что-то ненормальное, но я стараюсь радоваться этому факту.
Нужно ставить перед собой цели в течение сезона и на каждом турнире. И моя главная цель сейчас – оставаться первой ракеткой мира. А если я потеряю эту позицию, как можно скорее её вернуть. Это помогало мне показывать свой лучший теннис на больших турнирах", — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
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