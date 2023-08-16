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Людмила Киченок с победы стартовала в парном турнире в Цинциннати

Теннис
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Отличный старт

Людмила Киченок с победы стартовала в парном турнире в Цинциннати

фото - btu.org.ua

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Українка Людмила Кіченок здобула перемогу на старті парного турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті (США).

В матчі 1/16 фіналу Кіченок в дуеті з Оленою Остапенко з Латвії у двох сетах обіграли Ульрікке Ейкері (Норвегія) та Чжу Лінь (Китай).

WTA 1000 Цинциннаті. Пари. 1/16 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) /Олена Остапенко (Латвія) – Ульрікке Ейкері (Норвегія) /Чжу Лінь (Китай) – 7:5, 7:5

Матч тривав 1 годину та 43 хвилини. Киченок сделала 1 эйс, 8 двойных ошибок и 5 брейкпоинтов.

У другому раунді Людмила і Олена зіграють з переможницями матчу Аліша Паркс/Тейлор Таунсенд – Латіша Чань /Чжаосюань Ян.

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В статье: Людмила Киченок
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