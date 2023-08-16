Элина Свитолина показала фото с гипсом

Украинская теннисистка Элина Свитолина, 26-я ракетка мира, опубликовала фотографию, на которой на её правой ноге гипс.

Ранее спортсменка отказалась от участия в хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Напомним, Свитолина вернулась в тур весной 2023 года после того, как она родила дочь в октябре 2022 года.Последний раз она играла на соревнованиях на турнире WTA-1000 в Торонто.

Далее украинская теннисистка планирует выступить на Открытом чемпионате США, который стартует 28 августа.