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Элина Свитолина показала фото с гипсом
Украинка пропустила турнир в Цинциннати
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина, 26-я ракетка мира, опубликовала фотографию, на которой на её правой ноге гипс.
Ранее спортсменка отказалась от участия в хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
Напомним, Свитолина вернулась в тур весной 2023 года после того, как она родила дочь в октябре 2022 года.Последний раз она играла на соревнованиях на турнире WTA-1000 в Торонто.
Далее украинская теннисистка планирует выступить на Открытом чемпионате США, который стартует 28 августа.
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