  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина показала фото с гипсом
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина показала фото с гипсом

Теннис
(1 голосов)

Украинка пропустила турнир в Цинциннати

Элина Свитолина показала фото с гипсом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина, 26-я ракетка мира, опубликовала фотографию, на которой на её правой ноге гипс.

Ранее спортсменка отказалась от участия в хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Напомним, Свитолина вернулась в тур весной 2023 года после того, как она родила дочь в октябре 2022 года.Последний раз она играла на соревнованиях на турнире WTA-1000 в Торонто.

Далее украинская теннисистка планирует выступить на Открытом чемпионате США, который стартует 28 августа.

Screenshot-33

По теме
yellow-arrow
Феррари не собирается продлевать контракт с Шарлем Леклером
yellow-arrow
Людмила Киченок с победы стартовала в парном турнире в Цинциннати
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Я сейчас главный соперник Джоковича
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде