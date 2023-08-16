Феррари не собирается продлевать контракт с Шарлем Леклером

Итальянская команда "Феррари" в ближайшее время не планирует подписывать новый контракт с пилотом команды Шарлем Леклером, сообщает Formu1a.Uno.

Напомним, ранее сообщалось, что "Феррари" предложила Леклеру пятилетний контракт по схеме "2+3", где 2027–2029 годы являются опцией.

Источник утверждает, что "Феррари" сначала нужно сосредоточиться на инженерах, затем определить и укрепить технический штаб.

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 99 очков.