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Феррари не собирается продлевать контракт с Шарлем Леклером
Сначала команде нужно продлить контракт с инженерами
Фото: Monaco Tribune
Итальянская команда "Феррари" в ближайшее время не планирует подписывать новый контракт с пилотом команды Шарлем Леклером, сообщает Formu1a.Uno.
Напомним, ранее сообщалось, что "Феррари" предложила Леклеру пятилетний контракт по схеме "2+3", где 2027–2029 годы являются опцией.
Источник утверждает, что "Феррари" сначала нужно сосредоточиться на инженерах, затем определить и укрепить технический штаб.
В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 99 очков.
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