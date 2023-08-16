  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цинциннати. Карлос Алькарас с трудом обыграл 55-ю ракетку мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цинциннати. Карлос Алькарас с трудом обыграл 55-ю ракетку мира

Теннис
(1 голосов)

Испанец одержал победу в трехсетовом матче

Цинциннати. Карлос Алькарас с трудом обыграл 55-ю ракетку мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка мира Карлос Алькарас переиграл представителя Австралии Джордана Томпсона (55-я ракетка мира) в матче второго круга "Мастерса" в Цинциннати (США).

Цинциннати. 16 августа

Карлос Алькарас - Джордан Томпсон 7:5, 4:6, 6:3

Матч продолжался 3 часа и 2 минуты.

Карлос Алькарас подал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету австралийского спортсмена четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге "Мастерса" Алькарас сыграет с победителем пары Уго Умбер (Франция) – Томми Пол (США).

По теме
yellow-arrow
Монфис: Я старался, чтобы в моей игре всё было очень просто
yellow-arrow
Гаэль Монфис добыл волевую победу во втором кругу турнира в Цинциннати
yellow-arrow
Роджер Федерер посетит Кубок Лэйвера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде