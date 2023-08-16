Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цинциннати. Карлос Алькарас с трудом обыграл 55-ю ракетку мира
Испанец одержал победу в трехсетовом матче
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира Карлос Алькарас переиграл представителя Австралии Джордана Томпсона (55-я ракетка мира) в матче второго круга "Мастерса" в Цинциннати (США).
Цинциннати. 16 августа
Карлос Алькарас - Джордан Томпсон 7:5, 4:6, 6:3
Матч продолжался 3 часа и 2 минуты.
Карлос Алькарас подал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету австралийского спортсмена четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге "Мастерса" Алькарас сыграет с победителем пары Уго Умбер (Франция) – Томми Пол (США).
Популярное сейчас
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Манчестер Сити – Севилья. Анонс и прогноз матча за Суперкубок УЕФА на 16.08.2023
- Кривцов и Месси помогают Майами разгромить Филадельфию в 1/2 финала Кубка Лиг. Видео
- Элина Свитолина снялась с турнира в Цинциннати
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО