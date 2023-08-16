Цинциннати. Карлос Алькарас с трудом обыграл 55-ю ракетку мира

Первая ракетка мира Карлос Алькарас переиграл представителя Австралии Джордана Томпсона (55-я ракетка мира) в матче второго круга "Мастерса" в Цинциннати (США).

Цинциннати. 16 августа

Карлос Алькарас - Джордан Томпсон 7:5, 4:6, 6:3

Матч продолжался 3 часа и 2 минуты.

Карлос Алькарас подал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету австралийского спортсмена четыре подачи навылет, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге "Мастерса" Алькарас сыграет с победителем пары Уго Умбер (Франция) – Томми Пол (США).