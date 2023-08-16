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Гаэль Монфис добыл волевую победу во втором кругу турнира в Цинциннати
Француз сумел переломить ход игры в свою пользу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Цинциннати завершился матч 1-го круга турнира категории Masters между 13-м сеяным британцем Кэмероном Норри и французом Гаэлем Монфисом. Победу одержал французский теннисист.
Цинциннати. Первый круг
Гаэль Монфис - Кэмерон Норри 3:6, 6:4, 6:3
Матч продолжался 2 часа 10 минут. Оба теннисиста сделали по три эйса и допустили по пять двойных ошибок. Норри реализовал четыре из шести брейк-пойнтов, а француз – 5 из 11.
Во втором круге Монфис сыграет с австралийцем Алексом де Минором.
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