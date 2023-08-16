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Монфис: Я старался, чтобы в моей игре всё было очень просто
Француз высказался о победе
Eurosport.fr
Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свою победу в матче первого круга "Мастерса" в Цинциннати (США), в котором спортсмен в трёх сетах обыграл 15-ю ракетку мира из Великобритании Кэмерона Норри.
"Я старался, чтобы в моей игре всё было очень просто. Думаю, что физиотерапевт вышел на корт и провёл отличную работу: он не только лечил, но и обезопасил мою голову. Он сказал, что всё будет в порядке, и это значило для меня целый мир. Учитывая, через что я прошёл, всегда тяжело сдаваться из-за травмы. Но я сражался. Чувствовал себя хорошо, одержал хорошие победы на прошлой неделе и уверен в том, что делаю", — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.
Во втором круге Гаэль Монфис встретится с 12-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.
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