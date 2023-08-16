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Определились все обладатели уайлд-кард на US Open — 2023

Теннис
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Винус Уильямс попала в этот список

Определились все обладатели уайлд-кард на US Open — 2023

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Организаторы Открытого чемпионата США – 2023 раскрыли полный список теннисистов, которым предоставили уайлд-кард в основную сетку грядущего розыгрыша. Соревнования пройдут c 28 августа по 10 сентября.

Женщины:

Винус Уильямс (США, двукратная чемпионка турнира);

Каролина Возняцки (Дания);

Кейла Дей (США);

Фиона Ферро (Франция);

Сторм Хантер (Австралия);

Эшлин Крюгер (США);

Робин Монтгомери (США);

Клерви Нгуну (США).

Мужчины:

Джон Иснер (США);

Стив Джонсон (США);

Алекс Михельсен (США);

Бенжамен Бонзи (Франция);

Ринки Хидзиката (Австралия);

Лёнер Тин (США);

Майкл Ммо (США);

Итан Куинн (США).

Напомним, что действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек, у мужчин — испанец Карлос Алькарас.

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