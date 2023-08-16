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Бывший тренер Федерера: Синнер может бороться за победу на Открытом чемпионате США

Теннис
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Соревнования стартуют 28 августа

Бывший тренер Федерера: Синнер может бороться за победу на Открытом чемпионате США

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил мнение, что шестая ракетка мира итальянец Янник Синнер может стать победителем US Open 2023.

"Синнеру постоянно нужно играть. Он может бороться за победу на Открытом чемпионате США. Я считаю, что он — один из четырёх претендентов на победу в турнире, которые выделяются среди других в туре. У Янника менталитет чемпиона. Эта победа была бы очень полезна и важна для него, принесла бы ему ощущение освобождения", — приводит слова Любичича OA sport.

Напомним, чо US Open пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года.

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В статье: Янник Синнер
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