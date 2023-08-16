Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший тренер Федерера: Синнер может бороться за победу на Открытом чемпионате США
Соревнования стартуют 28 августа
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, выразил мнение, что шестая ракетка мира итальянец Янник Синнер может стать победителем US Open 2023.
"Синнеру постоянно нужно играть. Он может бороться за победу на Открытом чемпионате США. Я считаю, что он — один из четырёх претендентов на победу в турнире, которые выделяются среди других в туре. У Янника менталитет чемпиона. Эта победа была бы очень полезна и важна для него, принесла бы ему ощущение освобождения", — приводит слова Любичича OA sport.
Напомним, чо US Open пройдёт с 28 августа по 10 сентября 2023 года.
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили роту пехоты россиян, где воевали футбольные фанаты
- Известен второй финалист женского чемпионата мира-2023
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Элина Свитолина показала фото с гипсом
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО