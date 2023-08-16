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Янник Синнер сенсационно уступил 66-й ракетке мира

Теннис
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Неожиданное поражение

Янник Синнер сенсационно уступил 66-й ракетке мира

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Шестая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер не сумел пробиться в третий круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).

Цинциннати. Второй круг

Янник Синнер - Душан Лайович 4:6, 6:7 (4:7)

В стартовом для себя матче Синнер (8) проиграл 66-й ракетке мира, сербу Душану Лайовичу (Q).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут. Синнер шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов. На счету Лайовича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Отметим, что на прошлой неделе Синнер выиграл титул на турнире серии "Мастерс" в Торонто (Канада).

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В статье: Янник Синнер
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