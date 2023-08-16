Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Янник Синнер сенсационно уступил 66-й ракетке мира
Неожиданное поражение
фото - flashscore.com.ua
Шестая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер не сумел пробиться в третий круг турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США).
Цинциннати. Второй круг
Янник Синнер - Душан Лайович 4:6, 6:7 (4:7)
В стартовом для себя матче Синнер (8) проиграл 66-й ракетке мира, сербу Душану Лайовичу (Q).
Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут. Синнер шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов. На счету Лайовича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Отметим, что на прошлой неделе Синнер выиграл титул на турнире серии "Мастерс" в Торонто (Канада).
Популярное сейчас
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- В ООН назвали количество погибших гражданских из-за агрессии России
- Манчестер Сити – Севилья. Анонс и прогноз матча за Суперкубок УЕФА на 16.08.2023
- Муж Свитолиной проиграл в напряженном поединке 1/4 Мастерса в Торонто
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО