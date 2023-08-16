  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек отдала лишь один гейм сопернице и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек отдала лишь один гейм сопернице и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Теннис
(1 голосов)

Полька творит невероятное

Ига Швёнтек отдала лишь один гейм сопернице и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Фото: Sporting News

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

В матче первого круга она разгромила финалистку Australian Open – 2022, американку Даниэль Коллинз.

WTA-1000. Цинциннати

Ига Швёнтек - Даниэль Коллинз 6:1, 6:0

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 1 минуту. Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Коллинз три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Следующей соперницей Швёнтек станет победительница матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США, WC).

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер сенсационно уступил 66-й ракетке мира
yellow-arrow
Бывший тренер Федерера: Синнер может бороться за победу на Открытом чемпионате США
yellow-arrow
Определились все обладатели уайлд-кард на US Open — 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде