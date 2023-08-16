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Ига Швёнтек отдала лишь один гейм сопернице и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Полька творит невероятное
Фото: Sporting News
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).
В матче первого круга она разгромила финалистку Australian Open – 2022, американку Даниэль Коллинз.
WTA-1000. Цинциннати
Ига Швёнтек - Даниэль Коллинз 6:1, 6:0
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 1 минуту. Швёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Коллинз три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Следующей соперницей Швёнтек станет победительница матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Винус Уильямс (США, WC).
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