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Катерина Байндл покидает турнир в Стэнфорде
Украинской теннисистке немного не хватило для победы
Getty Images_
Украинская теннисистка Катерина Байндл покидает турнир WTA 125 в США. В матче второго круга она уступила Юань Юэ из Китая.
Стэнфорд, США. Второй круг
Катерина Байндл (Украина, 6) - Юань Юэ (Китай) 6:4, 6:7(3), 2:6
Во втором сете Байндл проигрывала со счётом 2:5, но благодаря невероятному камбэку смогла вернуться в игру. На тай-брейке украинка вела 3-2, после чего проиграла пять следующих очков.
На следующей неделе Катерина Байндл сыграет на турнире WTA 250 в Кливленде.
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