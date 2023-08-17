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Катерина Байндл покидает турнир в Стэнфорде

Теннис
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Украинской теннисистке немного не хватило для победы

Катерина Байндл покидает турнир в Стэнфорде

Getty Images_

Новина українською

Украинская теннисистка Катерина Байндл покидает турнир WTA 125 в США. В матче второго круга она уступила Юань Юэ из Китая.

Стэнфорд, США. Второй круг

Катерина Байндл (Украина, 6) - Юань Юэ (Китай) 6:4, 6:7(3), 2:6

Во втором сете Байндл проигрывала со счётом 2:5, но благодаря невероятному камбэку смогла вернуться в игру. На тай-брейке украинка вела 3-2, после чего проиграла пять следующих очков.

На следующей неделе Катерина Байндл сыграет на турнире WTA 250 в Кливленде.

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В статье: Катерина Байндл
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